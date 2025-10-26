Real Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

C’est le grand jour ! Le premier Clasico de la saison aura lieu cet après-midi à 16h15 sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Un match pour lequel il est difficile de désigner un véritable favori, puisque les deux équipes n’ont pas forcément rassuré leurs supporters ces dernières semaines. Côté merengue, et malgré des résultats plus que satisfaisants, le jeu de l’équipe de Xabi Alonso ne convainc pas encore tout le monde à Madrid. En face, l’équipe d’Hansi Flick semble, elle, bien plus fragile que la saison dernière, et le collectif blaugrana a ainsi montré pas mal de faiblesses sur les séquences défensives.

En revanche, ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid voudra se venger des Clasicos de la saison dernière, remportés haut la main par la bande d’un Lamine Yamal qui a d’ailleurs clairement fait grimper les tensions ces derniers jours et rajouté de l’huile sur le feu avec sa sortie remarquée sur l’arbitrage sur le plateau de la Kings League. Le petit prodige barcelonais sera donc suivi et marqué de très près par les défenseurs merengues…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 24 9 +11 8 0 1 20 9 2 Barcelone 22 9 +14 7 1 1 24 10

Des absents de marque

Pour ce choc, Xabi Alonso devrait sortir un onze plutôt classique, avec un seul problème : le poste de latéral droit, où Carvajal risque d’être juste après sa blessure et Trent Alexander-Arnold n’est pas remis. C’est donc Fede Valverde qui risque de devoir accompagner Carreras, Huijsen et Militao devant Courtois. Au milieu, on devrait retrouver Tchouameni, Camavinga, Bellingham et Arda Güler, avec le Turc qui risque de devoir tomber à droite. Sans surprises, Vinicius Jr et Kylian Mbappé seront de la partie devant.

De son côté, Hansi Flick fait face à plus de casse-têtes, à commencer par le poste de gardien où Szczesny doit remplacer le titulaire Joan Garcia. Devant lui, une ligne de quatre composée de Balde, Eric Garcia, Cubarsi et Koundé. Au milieu, un trio De Jong-Pedri-Fermin Lopez est attendu, pour épauler un secteur offensif privé de Raphinha et Lewandowski. Marcus Rashford et Ferran Torres devraient donc accompagner Lamine Yamal sur le front de l’attaque.