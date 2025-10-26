Real Madrid-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le match de la journée. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce dimanche à 16h15 à l’occasion de la 10e journée de Liga, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Alors que Lamine Yamal a pimenté ce Clasico avec ses déclarations, les hommes de Xabi Alonso, en tête du championnat, voudront l’emporter devant leur public pour avoir cinq points d’avance sur leur meilleur ennemi.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-4-2 en diamant avec Kylian Mbappé et Vinicius en pointe. Eduardo Camavinga commence dans le milieu à quatre avec Arda Güler, Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni. Du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal est titulaire en attaque avec Fermin Lopez, Marcus Rashford et Ferran Torres.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Bellingham, Camavinga, Güler - Mbappé, Vinicius.

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Eric, Cubarsi, Baldé – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Rashford – Ferran Torres.