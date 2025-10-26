Menu Rechercher
Real Madrid-FC Barcelone : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Real Madrid Barcelone

C’est le match de la journée. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce dimanche à 16h15 à l’occasion de la 10e journée de Liga, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Alors que Lamine Yamal a pimenté ce Clasico avec ses déclarations, les hommes de Xabi Alonso, en tête du championnat, voudront l’emporter devant leur public pour avoir cinq points d’avance sur leur meilleur ennemi.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-4-2 en diamant avec Kylian Mbappé et Vinicius en pointe. Eduardo Camavinga commence dans le milieu à quatre avec Arda Güler, Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni. Du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal est titulaire en attaque avec Fermin Lopez, Marcus Rashford et Ferran Torres.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Bellingham, Camavinga, Güler - Mbappé, Vinicius.

FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Eric, Cubarsi, Baldé – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Rashford – Ferran Torres.

Pub. le - MAJ le
