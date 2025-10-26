Serie A : Maripán et le Torino enfoncent le Genoa de Patrick Vieira dans la crise

Le Torino s’est imposé dans la douleur face au Genoa (2-1) au Stadio Olimpico Grande Torino, lors de cette 8e journée de Serie A. Cueillis à froid par une ouverture du score précoce de Morten Thorsby dès la 7e minute, les hommes de Marco Baroni ont longtemps buté sur la défense compacte des Génois, avant de renverser la situation en toute fin de rencontre. Portés par un public fervent, les Granata ont arraché la victoire grâce à un but salvateur signé Guillermo Maripán à la 90e minute, quelques minutes après le CSC égalisateur du malheureux Sabelli. A la toute dernière seconde, le gardien Alberto Paleari, habituel remplaçant qui palliait l’absence de Franco Israel, a réalisé deux énormes parades décisives dans le temps additionnel pour sauver le Toro, dont une sur une reprise puissante de Maxwel Cornet.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Torino 11 8 -6 3 2 3 8 14 20 Genoa 3 8 -7 0 3 5 4 11

Ce succès permet au Torino de remonter à la 11e place du classement, retrouvant un peu d’air après un début de saison irrégulier. De son côté, le Genoa de Patrick Vieira, malgré un bon début de match et une prestation courageuse, s’enfonce dans la crise et reste lanterne rouge de Serie A. L’arbitre de la rencontre, Kevin Bonacina, au sifflet, a dirigé une rencontre intense mais globalement maîtrisée, disputée dans une belle ambiance turinoise.