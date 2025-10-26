Serie A : l’AS Roma assure à Sassuolo, du spectacle entre Vérone et Cagliari

À Reggio Emilia, l’AS Rome a assuré l’essentiel (0-1) face à un Sassuolo combatif mais impuissant offensivement. Les Giallorossi, bien en place sous la houlette de Gian Piero Gasperini, ont rapidement pris les devants grâce à Paulo Dybala, auteur du seul but du match dès la 16e minute d’une frappe précise à l’entrée de la surface. Derrière, la Roma a géré son avantage avec sérieux, s’appuyant sur la solidité de Mancini et Ndicka, et les efforts de Cristante au milieu. Sassuolo, malgré une bonne première période et quelques tentatives signées Berardi et Pinamonti, n’a jamais trouvé la faille. Les hommes de Fabio Grosso s’inclinent logiquement au Mapei Stadium, tandis que Rome enchaîne un deuxième succès en 3 matchs et reste solidement ancrée dans le haut du tableau.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Rome 18 8 +5 6 0 2 8 3 12 Sassuolo 10 8 -1 3 1 4 8 9

Spectacle et rebondissements au Stadio Bentegodi, où Vérone et Cagliari se sont neutralisés au terme d’un match ouvert (2-2). L’Hellas pensait tenir sa victoire après les réalisations de Roberto Gagliardini (23e) et Gift Orban (59e), qui avaient donné un net avantage aux Scaligeri. Mais les Sardes ont refusé d’abdiquer : Rayan Idrissi a réduit l’écart d’un superbe enroulé à la 77e minute, avant que le jeune Mattia Felici n’arrache l’égalisation au bout du temps additionnel (90+2ᵉ). Frustration pour les hommes de Paolo Zanetti, qui laissent échapper deux points à domicile, tandis que ceux de Fabio Pisacane peuvent se satisfaire d’un nul arraché avec courage. Un partage des points qui ne change guère la donne en bas de classement, mais qui offre un peu d’air à Cagliari.