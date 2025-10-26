Serie A : la Fiorentina arrache le nul contre Bologne

Malgré un début de saison compliqué, la Fiorentina reste toujours une équipe difficile à manœuvrer en Serie A. Ce dimanche, la Viola recevait Bologne, courtisan aux places européennes. Et très vite, les Rossoblu ont pris l’avantage. Plus inspirés et plus cliniques, ces derniers ont ouvert le score grâce à Santiago Castro (0-1, 21e). Au retour des vestiaires, l’ailier Nicolo Cambiaghi a offert le break aux Bolonais (0-2, 53e).

Finalement, le sursaut d’orgueil des locaux a fait mal à Bologne. Alors qu’Albert Gudmundsson a réduit l’écart sur penalty (1-2, 73e), le rouge d’Emil Holm a fait dérailler Bologne (83e). Moins consistante, l’équipe de Vincenzo Italiano a concédé le but de l’égalisation dans les ultimes instants de la rencontre sur un but de Moise Kean (2-2, 90+4e). Avec ce nul, Bologne est toujours cinquième tandis que la Fiorentina stagne à la 18e place.