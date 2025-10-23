Menu Rechercher
AC Milan : l’énorme cadeau de Luka Modric à chacun de ses coéquipiers

Par Jordan Pardon
1 min.
Modric Milan @Maxppp

Luka Modric casse les codes. Habitués à chanter devant leurs nouveaux coéquipiers lorsqu’ils rejoignent un nouveau club, les joueurs de foot peuvent parfois éviter cette tradition. Ce fut le cas de l’international croate lors de son arrivée à l’AC Milan cet été. Dans le live Tiktok du créateur de contenu Jorge Rubio, l’attaquant mexicain Santiago Gimenez a raconté l’anecdote.

«Quand il a signé au club, on est arrivé dans le vestiaire et chaque joueur avait le nouvel iPhone sur son siège. Modric nous l’a tous offert, il en a acheté un pour chacun d’entre eux. Quand un joueur arrive dans un nouveau club, il doit chanter devant tout le monde. Mais plutôt que chanter, il a décidé de nous faire ce cadeau.» Une note qui a certainement dû dépasser les 20 000 euros.

