AC Milan : l’énorme cadeau de Luka Modric à chacun de ses coéquipiers
Luka Modric casse les codes. Habitués à chanter devant leurs nouveaux coéquipiers lorsqu’ils rejoignent un nouveau club, les joueurs de foot peuvent parfois éviter cette tradition. Ce fut le cas de l’international croate lors de son arrivée à l’AC Milan cet été. Dans le live Tiktok du créateur de contenu Jorge Rubio, l’attaquant mexicain Santiago Gimenez a raconté l’anecdote.
«Quand il a signé au club, on est arrivé dans le vestiaire et chaque joueur avait le nouvel iPhone sur son siège. Modric nous l’a tous offert, il en a acheté un pour chacun d’entre eux. Quand un joueur arrive dans un nouveau club, il doit chanter devant tout le monde. Mais plutôt que chanter, il a décidé de nous faire ce cadeau.» Une note qui a certainement dû dépasser les 20 000 euros.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’Espagne s’emballe du retour en fanfare de Bellingham, Hugo Ekitike couronné par toute l’Angleterre
Explorer