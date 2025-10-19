Menu Rechercher
2 - 1
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 8e journée
Lens
2 - 1
MT : 1-1
terminé
Paris FC
Temps forts
65'
2 - 1
S. Baidoo (PD A. Thomasson)
mi-temps
1 - 1
27'
1 - 1
(PD I. Kebbal) P. Lees-Melou
17'
1 - 0
O. Édouard (PD A. Thomasson)
9'
F. Thauvin (Penalty sauvé)

Notes des joueurs

#1 Logo Paris FC I. Kebbal 10.0 #2 Logo Lens M. Sangaré 7.3 #3 Logo Lens M. Sarr 7.1
#1 Logo Lens A. Thomasson 8.0 #2 Logo Lens S. Baidoo 7.3 #3 Logo Lens M. Sarr 7.1
Statistiques

Côtes du match 1 2.00 N 2.50 2 3.90
Classement live 4 Lens 16 11 Paris FC 10
Possession 57% Paris FC Lens
Tirs 11 8 6 3 3 9
Grosses occasions créées 100% Lens 2 Paris FC 0
Compositions Lens 3-4-2-1 Paris FC 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
RCL
NUL
PFC
1 2 N 2.5 2 3.9
177 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Florian Thauvin 1/2 50% #2 Logo Paris FC Adama Camara 1/2 50% #3 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Florian Thauvin 3 #2 Logo Paris FC Adama Camara 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Morgan Guilavogui 3 #2 Logo Paris FC Ilan Kebbal 3 #3 Logo Paris FC Otávio 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris FC Otávio 111 #2 Logo Paris FC Maxime Lopez 100
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Samir Chergui 0/2 0% #2 Logo Lens Samson Baidoo 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lens Florian Thauvin 4 #2 Logo Paris FC Ilan Kebbal 3 #3 Logo Paris FC Jean-Philippe Krasso 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Malang Sarr 7/8 88% #2 Logo Lens Morgan Guilavogui 5/6 83% #3 Logo Paris FC Otávio 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Paris FC Samir Chergui 3 #2 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Malang Sarr 3/3 100% #2 Logo Lens Odsonne Édouard 3/4 75% #3 Logo Paris FC Hamari Traoré 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 0/4 0% #2 Logo Paris FC Moses Simon 0/4 0% #3 Logo Lens Samson Baidoo 4/11 36%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Jonathan Gradit 0/2 0% #2 Logo Paris FC Adama Camara 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Samson Baidoo 41/43 95% #2 Logo Paris FC Samir Chergui 55/58 95% #3 Logo Paris FC Thibault De Smet 35/38 92%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 5 #2 Logo Lens Matthieu Udol 3

Classement buteurs

#4 Logo Paris FC Ilan Kebbal 4 #17 Logo Paris FC Jean-Philippe Krasso 2 #17 Logo Paris FC Moses Simon 2 #17 Logo Lens Florian Thauvin 2 #17 Logo Lens Wesley Saïd 2

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
46% 30% 24%
Série en cours
V
N
V
D
V
V
N
D
V
V
Rencontres précédentes
42% 5 Victoires 25% 3 Nuls 33% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Ischio-jambiers Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Ismaëlo Ganiou Ismaëlo Ganiou Carton rouge
Julien López Julien López Blessure au mollet Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Mathieu Cafaro Mathieu Cafaro Blessure à l'aine Pierre-Yves Hamel Pierre-Yves Hamel Blessure à l'aine Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu

Match Lens - Paris FC en direct commenté

8e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 19 octobre 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Paris FC.

On en parle

Arbitres

Gaël Angoula arbitre principal
0.3
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Julien Garrigues arbitre assistant
Anthony Ustaritz quatrième arbitre
Yohann Rouinsard arbitre VAR
Benoît Bastien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30538
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 19 octobre 2025 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Affluence 33773
Code RCL-PFC
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Paris FC
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lens et Paris FC ?

Lens a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Paris FC en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 octobre 2025 à 15:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lens Paris FC en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Paris FC ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, M. Guilavogui, F. Thauvin, O. Édouard.

Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Gilli évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : O. Nkambadio, T. De Smet, Otávio, S. Chergui, H. Traoré, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, M. Simon, J. Krasso, I. Kebbal.

Qui arbitre le match Lens Paris FC ?

Gaël Angoula est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Paris FC ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Paris FC ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 octobre 2025, coup d'envoi 15:00.

Qui a marqué des buts pour Lens ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : O. Édouard 17', S. Baidoo 65'.

Qui a marqué le but pour Paris FC ?

Un seul but a été inscrit pour Paris FC par P. Lees-Melou 27'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
