Match Lens - Paris FC en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 19 octobre 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Paris FC.
- Quel est le résultat du match entre Lens et Paris FC ?
Lens a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Paris FC en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 octobre 2025 à 15:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lens Paris FC en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Paris FC ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, M. Guilavogui, F. Thauvin, O. Édouard.
Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Gilli évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : O. Nkambadio, T. De Smet, Otávio, S. Chergui, H. Traoré, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, M. Simon, J. Krasso, I. Kebbal.
- Qui arbitre le match Lens Paris FC ?
Gaël Angoula est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Paris FC ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Paris FC ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 octobre 2025, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué des buts pour Lens ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : O. Édouard 17', S. Baidoo 65'.
- Qui a marqué le but pour Paris FC ?
Un seul but a été inscrit pour Paris FC par P. Lees-Melou 27'.