Jean-Pierre Papin calme les supporters de l’OM

À Marseille, où le football forge les passions, difficile de ne pas s’enflammer après la victoire écrasante face à l’Ajax en Ligue des Champions (4-0). Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Pierre Papin a tout de même appelé au calme. Le Ballon d’Or 1991 préfère prendre un peu de recul, à l’image de Roberto De Zerbi qui se veut mesuré dans chacune de ses prises de parole, notamment lorsqu’il est interrogé sur la possibilité d’être champion de France cette saison.

«J’aime la manière dont De Zerbi communique parce qu’il prend un peu de recul par rapport à tout ça, il laisse entendre qu’il faudra se relever après une défaite et ça, c’est bien parce que ça prouve qu’il y a beaucoup de sérénité. Mais vous savez, à Marseille, on s’enflamme vite. On est leaders de Ligue 1, on a gagné un match en Ligue des champions. Il faut faire attention (…) C’est un match important à Lisbonne parce que si tu gagnes, tu passes le cap, tu as 6 points et ça sent bon… mais attention.» La légende a parlé.