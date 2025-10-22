LdC : Guglielmo Vicario peste contre la performance de Tottenham

Si Tottenham a ramené d’un nul 0-0 heureux de Monaco, il le doit en très grande partie à son gardien Guglielmo Vicario. L’Italien a réalisé 8 arrêts donc certains de grande classe face à Balogun, Golovin ou encore Teze. Malgré sa performance, qui lui a valu le titre d’homme du match, le portier s’en est pris à la prestation globale de son équipe. «Ce n’est pas notre meilleure performance. Il y a beaucoup à apprendre de ce match car le niveau en Ligue des Champions est très élevé. Si vous manquez de certains ingrédients, il est difficile de rivaliser avec toutes les équipes» a-t-il réagi au micro de TNT Sports après la rencontre.

Selon lui, les Spurs doivent changer de logiciel pour augmenter leur niveau de jeu dans cette compétition. «Ce n’est pas une question de changements. C’est une question d’effort, de mentalité, de conscience du danger que nous devons avoir dans certaines situations, et je pense que ce soir, il nous en a manqué un peu de tout ça, poursuit le héros du soir. C’est un point qu’il faut prendre car nous avons dû nous battre ce soir, nous avons beaucoup souffert. Bravo à Monaco pour ce qu’ils ont montré, car il faut aussi reconnaître la force des adversaires, et aujourd’hui, ils ont été meilleurs que nous. Nous devons tirer des leçons de ce match. Nous devons faire mieux, car nous en avons les moyens.» Vicario est beau joueur.