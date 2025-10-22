Monaco : Sébastien Pocognoli frustré mais fier après le nul contre Tottenham

Ce mercredi, l’AS Monaco recevait Tottenham lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Les Monégasques n’étaient pas favoris sur le papier pour cette rencontre. Et pourtant, la formation de Sébastien Pocognoli a largement dominé cette rencontre. Il a fallu un très grand Vicario pour empêcher les Monégasques de prendre les trois points.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, au micro de Canal+, le nouveau coach de l’ASM a expliqué qu’il était frustré du résultat, mais content du visage affiché. «J’ai demandé le feeling à certains joueurs, je voulais savoir ce qu’ils pensaient après le match. Il y avait d’un côté de la déception, car on méritait de gagner : on s’est créé des occasions, on avait une bonne attitude. On avait une certaine fierté aussi. On a un double feeling, comme moi, sur ça on est raccord. Je suis fier, car en peu de temps, on a montré des choses avec certains aspects. De l’autre côté, je suis triste, car on est ambitieux et qu’on veut gagner le match, et qu’on pouvait le faire.»