LdC, OM : la grosse frustration de Paixao

L’OM s’est incliné dans cette 3e journée de Ligue des Champions. Malgré l’ouverture du score de Paixao, les Phocéens ont chuté au Sporting CP 2-1 à dix contre onze, notamment en raison d’un arbitrage qui fait parler. M. Rade Obrenovic a décidé d’expulser Emerson sur un second jaune pour simulation juste avant la pause. Après la rencontre, Paixao n’a pas souhaité polémiquer même s’il estime que le premier avertissement de son coéquipier pour une main est sévère.

«C’est difficile de jouer ici mais je ne vais pas parler d’arbitrage. Il s’est manqué sur le premier carton d’Emerson car il n’y avait pas l’intention. Il faut maintenant penser au match d’après. Le ballon va à sa main, ce n’est pas jaune. Il ne faut pas que parler de l’arbitre, entame le Brésilien auteur de son 3e but en Ligue des Champions ce soir. Le but était important pour moi, je suis heureux mais il faut se concentrer sur le prochain match», affirme l’ancien de Feyenoord sur Canal+.