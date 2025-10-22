Menu Rechercher
Le père d’Endrick dévoile le club rêvé pour relancer son fils

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp

« Nous n’en sommes pas là pour le moment. La concurrence au sommet est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C’est l’élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs ». Xabi Alonso a beau assurer qu’il ne souhaite pas forcément voir Endrick partir lors du mercato, l’attaquant brésilien du Real Madrid semble bel et bien vouloir claquer la porte pour se donner toutes les chances de participer à la Coupe du Monde 2026.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le joueur de 19 ans a de fortes chances d’être disponible sous la forme d’un prêt. En attendant, ESPN Brésil a repéré la réponse du père d’Endrick, Douglas Sousa, sous un sondage évoquant l’idée d’un possible retour du joueur à Palmeiras. «Palmeiras devrait faire une proposition, un projet». Un post qui a logiquement enflammé les supporters du Verdão. Après le come-back au Brésil de Vitor Roque suite à son échec au Barça, Endrick en fera-t-il de même ?

