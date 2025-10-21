Real Madrid : Endrick veut claquer la porte !

Le calvaire n’est pas près de s’arrêter pour Endrick au Real Madrid. Recruté en juillet 2024 par le club merengue depuis Palmeiras pour une opération à 35 millions d’euros, plus 25 millions de bonus, le Brésilien avait tout pour suivre les traces de Neymar au FC Barcelone et devenir la nouvelle pépite du football mondial. Cependant, le rêve a rapidement tourné au cauchemar pour l’attaquant, notamment depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, puisqu’il n’a pas joué une seule minute depuis le remplacement de Carlo Ancelotti.

Rien ne s’est arrangé dernièrement et cela aurait même chauffé entre les deux hommes lors de la rencontre contre Getafe, ce week-end. Endrick aurait ainsi eu un mauvais geste, shootant dans une bouteille, lorsqu’il a compris qu’il n’allait pas entrer en jeu en deuxième période, indiquait la presse espagnole, alors que Xabi Alonso, lui, avait assuré qu’il comptait sur la pépite de 19 ans : « s’il a demandé à partir cet hiver ? Ce n’est pas dans ma tête en ce moment, ce n’est pas ce qui s’est passé. Il est prêt à jouer en compétition ».

Endrick ne veut pas rater le Mondial 2026

Et alors que son avenir est sur toutes les lèvres en vue de cet hiver, les propositions ne manquent pas. Ciblée en Premier League, en Espagne, mais aussi en France, où l’Olympique de Marseille aimerait tenter sa chance, la pépite brésilienne ne voulait pas céder et était prête à tout pour revenir au premier plan avec son club actuel, après une longue blessure qui l’a éloignée des terrains en fin de saison dernière.

Mais d’après El Chiringuito, les dernières semaines ont convaincu Endrick de changer d’avis. Aujourd’hui, l’ex-attaquant de Palmeiras aimerait quitter le Real Madrid, et ce, dès le mercato hivernal afin de rapidement retrouver du temps de jeu ailleurs pour taper dans l’œil de son ancien entraîneur, Carlo Ancelotti, en vue d’une place pour le Mondial 2026, avec le Brésil. Pablo Longoria et Medhi Benatia devront avoir un discours solide pour convaincre Endrick de venir à l’OM, s’ils souhaitent l’enrôler.