Real Madrid : ça a clashé entre Endrick et Xabi Alonso !

Il a totalement disparu. Si son début de saison a été marqué par quelques pépins physiques qui l’ont empêché de débuter sous les ordres de Xabi Alonso, Endrick attend toujours son tour. Face à Getafe dimanche soir, lors de la victoire merengue 1-0, l’espoir brésilien a encore dû assister à l’intégralité de la rencontre depuis le banc de touche. Cette saison, il n’a pas joué la moindre minute et son entraîneur ne compte pas sur lui-même pour des contextes de match où son équipe a besoin de marquer et faire mal à l’adversaire.

Une situation qui fait logiquement parler en Espagne, où on ne comprend pas pourquoi le joueur formé à Palmeiras n’a pas sa chance. La saison dernière, sous les ordres de Carlo Ancelotti, il avait effectivement montré de belles choses lorsqu’il avait des opportunités de fouler la pelouse. Les fans madrilènes s’attendaient donc à le voir briller avec Alonso, mais la réalité en est bien éloignée…

C’est de plus en plus tendu pour Endrick

Surtout, la Cadena SER rapporte que ça a chauffé entre l’attaquant et son entraîneur lors du match contre Getafe. Endrick aurait ainsi eu un mauvais geste, shootant dans une bouteille, lorsqu’il a compris qu’il n’allait pas entrer en jeu en deuxième période. Ce qui ne plaît logiquement pas à l’opinion publique madrilène, et qui n’a logiquement pas plu du tout à Xabi Alonso…

Autant dire que les rumeurs concernant un départ dès cet hiver vont reprendre de plus belle, et que l’Olympique de Marseille, annoncé comme un prétendant sérieux pour attirer le Brésilien, peut avoir de l’espoir. Même si la presse brésilienne évoquait une grosse concurrence pour Endrick, et le fait que la préférence du joueur se portait avant tout sur un prêt en Liga. Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia auront sûrement des arguments solides pour le convaincre…