L’Espagne s’enflamme pour un Mbappé record, grande nouvelle pour Dembélé et le PSG

Mbappé est en feu

Kylian Mbappé a encore fait gagner le Real Madrid hier soir. «Mbalade» titre Marca après la victoire 1-0 face à Getafe. Pourtant rien n’a été facile pour les hommes de Xabi Alonso. Il aura fallu attendre le but décisif de Kylian Mbappé à la 80e minute pour voir le Real débloquer la partie. La rencontre a été marquée par une forte défense de Getafe, qui a pourtant terminé à neuf joueurs suite à deux expulsions : Allan Nyom à la 77e minute après une faute sur Vinicius Jr et Alex Sancris à la 84e minute. Malgré sa supériorité offensive, le Real a peiné à se créer des occasions nettes, avant l’entrée de Vinicius qui a dynamisé l’attaque madrilène. «Mbappé fait marcher le plan», le Français a encore débloqué un match pour la Casa Blanca et marche sur les pas de CR7. Le Français a déjà atteint la barre des 10 buts en Liga en seulement neuf journées. Une performance remarquable qu’aucun joueur du Real Madrid n’a réalisée depuis la légende Cristiano Ronaldo en 2014-2015.

Le PSG récupère son Ballon d’Or

Absent depuis plus d’un mois après s’être blessé avec l’Équipe de France contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé va faire son grand retour pour le plus grand bonheur des supporters parisiens. «Un Ballon d’Or dans les starting-blocks», écrit Le Parisien. Le Français devrait faire son retour dans le groupe du PSG pour le match face à Leverkusen en Ligue des champions ce mardi. Le Ballon d’Or français était parti soigner sa blessure à Doha au Qatar au sein de l’hôpital ASPETAR, connu pour être l’un des meilleurs au monde pour soigner les blessures de sportifs. Aujourd’hui, le journal régional nous apprend que le joueur de 28 ans est remis de sa blessure et désormais apte à retrouver le chemin de la compétition. Il sera probablement trop juste pour commencer la rencontre, mais devrait bel et bien entrer en cours de match. Ce sera d’ailleurs pour lui l’occasion d’étrenner son nouveau statut de Ballon d’Or.

Fin de la disette pour Manchester United

En Angleterre, Manchester United s’est imposé 2-1 contre Liverpool. Harry Maguire a offert une belle victoire aux Red Devils à Anfield en inscrivant un but de la tête dans les derniers instants. Un but qui vient mettre fin à presque 10 ans sans victoire à Anfield contre Liverpool. De quoi font les gros titres de toute la presse britannique ce lundi matin. C’est aussi la première fois que l’équipe de Ruben Amorim enchaîne deux succès consécutifs en Premier League depuis sa prise de fonction il y a 11 mois. Les Mancuniens ont vite ouvert le score par Bryan Mbeumo puis Liverpool a égalisé grâce à Cody Gakpo, mais Maguire a donné les 3 points à United en fin de match. Ce revers est la quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues pour Liverpool, qui traverse une période difficile. Un début de crise pour le club de la Mersey.