0 - 1
86'
Liga 2025/2026 9e journée
Getafe
0 - 1
MT : 0-0
86'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
84'
Alex Sancris
84'
Alex Sancris
80'
0 - 1
(PD A. Güler) K. Mbappé
77'
A. Nyom
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Real Madrid 24 12 Getafe 11
Possession 74% Real Madrid Getafe
Tirs 6 6 9 0 10 19
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 2 Getafe 0
Compositions Getafe 4-5-1 Real Madrid 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
1 GET N NUL 2 RMA
594 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 1 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4/7 57% #3 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Rodrygo 3 #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 2 #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 7 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 5 #3 Logo Getafe Alejandro San Cristóbal Sánchez 3
Tirs (%)
#1 Logo Getafe Adrián Liso Lahoz 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 10/11 91% #2 Logo Real Madrid CF Éder Militão 6/7 86% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 9/12 75%
Interceptions
#1 Logo Getafe Kiko Femenía 5 #2 Logo Getafe Luis Milla 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 5/5 100% #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2/2 100% #3 Logo Getafe Djené Dakonam 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Getafe Alejandro San Cristóbal Sánchez 0/12 0% #2 Logo Getafe Mario Martín 0/11 0% #3 Logo Getafe Mauro Arambarri 0/10 0%
Dribbles subis
#1 Logo Getafe Diego Rico 3 #2 Logo Getafe Mario Martín 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Getafe Alejandro San Cristóbal Sánchez 0/7 0% #2 Logo Real Madrid CF David Alaba 0/2 0% #3 Logo Getafe Luis Milla 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF David Alaba 33/33 100% #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 58/63 92% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 38/42 90%

Analyse avant-match

Série en cours
D
N
N
D
V
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
15% 6 Victoires 10% 4 Nuls 75% 30 Victoires

Blessures & suspensions

Juan Iglesias Juan Iglesias Blessure à l'épaule Domingos Duarte Domingos Duarte Blessure à l'épaule Jiří Letáček Jiří Letáček Inconnu Djené Dakonam Djené Dakonam Inconnu
Dean Huijsen Dean Huijsen Blessure musculaire Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au mollet Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Match Getafe - Real Madrid en direct commenté

9e journée de Liga - dimanche 19 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Getafe et Real Madrid (Liga, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Liga entre Getafe et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 19 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Getafe et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0.4
3.2
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
Alejandro Clemente Ortuño quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
Pablo González Fuertes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Coliseum Getafe
Estadio Coliseum
  • Année de construction : 1998
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17393
  • Affluence moyenne : 9016
  • Affluence maximum : 17000
  • % de remplissage : 49

Match en direct

Date 19 octobre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 10090
Code GET-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Getafe
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Getafe et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 octobre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Getafe Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Getafe et Real Madrid ?

Getafe : le coach José Bordalás a choisi une formation en 4-5-1 : David Soria, Diego Rico, D. Dakonam, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Alex Sancris, M. Arambarri, Luis Milla, Mario Martín, Kiko Femenía, Adrián Liso.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, D. Alaba, Éder Militão, F. Valverde, E. Camavinga, A. Tchouameni, Rodrygo, J. Bellingham, F. Mastantuono, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Getafe Real Madrid ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Getafe Real Madrid ?

Getafe accueille le match au Estadio Coliseum.

Quelle est la date et l'heure du match Getafe Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 80'.

Top commentaires

Step-sion Valjean 22:40 un rouge, un but les 3 points le real vadrid 3 Répondre
Voir tous les commentaires (31)
Top commentaires
Comparer les stats du match
