Match Getafe - Real Madrid en direct commenté
9e journée de Liga - dimanche 19 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Getafe et Real Madrid (Liga, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Liga entre Getafe et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 19 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Getafe et Real Madrid.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Getafe et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 octobre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Getafe Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Getafe et Real Madrid ?
Getafe : le coach José Bordalás a choisi une formation en 4-5-1 : David Soria, Diego Rico, D. Dakonam, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Alex Sancris, M. Arambarri, Luis Milla, Mario Martín, Kiko Femenía, Adrián Liso.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, D. Alaba, Éder Militão, F. Valverde, E. Camavinga, A. Tchouameni, Rodrygo, J. Bellingham, F. Mastantuono, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Getafe Real Madrid ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Getafe Real Madrid ?
Getafe accueille le match au Estadio Coliseum.
- Quelle est la date et l'heure du match Getafe Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 80'.