Liga

Real Madrid : ça a chauffé entre Xabi Alonso et José Bordalás

Par André Martins
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Getafe 0-1 Real Madrid

À la fin de la première mi-temps, Xabi Alonso a vivement protesté auprès du quatrième arbitre après qu’une action prometteuse du Real Madrid eut été interrompue pour soigner un joueur de Getafe resté au sol. L’entraîneur madrilène, agacé, est sorti de sa zone technique et, en plein échange avec l’arbitre, a entendu quelque chose en provenance du banc de Getafe qui l’a particulièrement contrarié. Il s’est alors tourné vers ce banc, demandant avec des gestes de se calmer.

José Bordalás, entraîneur de Getafe, est intervenu en demandant à son propre banc de rester assis avant de venir parler avec Xabi Alonso. La discussion entre les deux techniciens est restée cordiale, bien que Xabi ait clairement reproché une remarque jugée inappropriée. Après des explications mutuelles, les deux entraîneurs se sont quittés en bons termes, avec quelques tapes amicales, malgré la tension qui régnait en cette fin de première période. L’équipe locale a fini par terminer la rencontre à 9 contre 11, en raison des expulsions d’Allan Nyom (77e) et d’Álex Sancris (84e). Le Real s’est imposé grâce à un but de l’inévitable Kylian Mbappé.

