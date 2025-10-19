Liga : avant de défier la Juventus et le Barça, le Real Madrid bat Getafe et reprend la tête

Suite à la victoire in extremis du FC Barcelone contre Girona, les trois points étaient obligatoires pour le Real Madrid (2e) contre Getafe (11e), au Coliseum Alfonso Pérez, lors de cette 9e journée de Liga. Pour reprendre la 1ère place, Xabi Alonso alignait un 4-2-3-1 avec notamment David Alaba, Eduardo Camavinga, Rodrygo et Kylian Mbappé, à 100% après avoir quitté prématurément le dernier rassemblement de l’Équipe de France. Vinícius Júnior et Arda Güler démarraient eux sur le banc, tandis qu’Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen et Rüdiger – blessés – étaient absents. Du côté des locaux, José Bordalas restait fidèle à sa philosophie défensive avec un 5-3-2.

La suite après cette publicité

Comme attendu, les Merengues ont eu le ballon (68% de possession) et se sont rapidement créé une première occasion. Bien décalé sur le côté gauche par Rodrygo, Mbappé s’en alla défier Soria, avant de buter sur le gardien espagnol (8e). Mastantuono était, lui aussi, proche d’ouvrir la marque, mais a finalement été repris de justesse par Djené (33e). Tchouaméni n’a pas non plus trouvé la solution, sur sa frappe lointaine (37e). Getafe a même failli surprendre le Real, avec la reprise de Sancris, non cadrée (39e). Alaba, quant à lui, s’est essayé sur coup franc, mais a vu sa tentative être repoussée (45e).

Mbappé, le patron du Real Madrid

En deuxième période, Xabi Alonso a fait sortir Mastantuono pour Vinícius. Le Brésilien a tenté d’apporter vitesse et provocation sur son côté gauche, mais a surtout été la cible des sifflets des supporters adverses et des joueurs de Getafe. Et plus particulièrement d’Allan Nyom, qui a écopé d’un carton rouge, quelques secondes après son entrée en jeu pour un geste dangereux sur le joueur du Real (77e). Trois minutes plus tard, la Casa Blanca profitait de cette supériorité numérique pour ouvrir le score. Trouvé entre deux défenseurs de Getafe par Güler, Kylian Mbappé ajustait ensuite Soria pour signer son 10e but en neuf matchs de championnat (80e, 0-1).

La suite après cette publicité

S’en était trop pour Getafe et pour Sancris. En retard sur Vinicius, l’avant-centre des Azulones récoltait un second jaune et laissait ses partenaires à 9 contre 11. Mais même en infériorité et sans avoir proposé grand-chose, Getafe aurait pu arracher le point du nul si Courtois ne s’était pas déployé sur le tir de Kamara (90e+7). Les Merengues repartent donc du Coliseum (0-1) avec les trois points, et retrouvent le fauteuil de leader de la Liga, à une semaine du Clasico contre le Barça. Avant ça, le Real affrontera la Juventus en Ligue des Champions, ce mercredi.