Real Madrid : Vinicius a chambré Getafe après un carton rouge

José Bordalas était passablement énervé, dimanche soir. Non seulement Getafe a été battu par le Real Madrid (0-1) en Liga, mais son équipe a également été réduite à 9 contre 11 dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Quelques secondes après l’entrée d’Allan Nyom, le Camerounais de 37 ans était expulsé sur son premier ballon après un geste dangereux sur Vinícius Júnior.

Le Brésilien a par ailleurs chambré Bordalas, selon les dires de ce dernier. « Vinicius est venu vers moi et m’a dit "bon changement, bon changement" après que Nyom ait été expulsé injustement juste après son entrée. Je lui ai dit de se concentrer sur son jeu, et c’était tout », a affirmé le technicien espagnol en conférence de presse, qui ne semble pas être un fervent admirateur du comportement du numéro 7 des Merengues.