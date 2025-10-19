Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Real Madrid : Vinicius a chambré Getafe après un carton rouge

Par Kevin Massampu
1 min.
Vinicius Junior célèbre un but. @Maxppp
Getafe 0-1 Real Madrid

José Bordalas était passablement énervé, dimanche soir. Non seulement Getafe a été battu par le Real Madrid (0-1) en Liga, mais son équipe a également été réduite à 9 contre 11 dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Quelques secondes après l’entrée d’Allan Nyom, le Camerounais de 37 ans était expulsé sur son premier ballon après un geste dangereux sur Vinícius Júnior

La suite après cette publicité

Le Brésilien a par ailleurs chambré Bordalas, selon les dires de ce dernier. « Vinicius est venu vers moi et m’a dit "bon changement, bon changement" après que Nyom ait été expulsé injustement juste après son entrée. Je lui ai dit de se concentrer sur son jeu, et c’était tout », a affirmé le technicien espagnol en conférence de presse, qui ne semble pas être un fervent admirateur du comportement du numéro 7 des Merengues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Getafe
Real Madrid
Vinícius Júnior
Allan Nyom
José Bordalás Jiménez

En savoir plus sur

Liga Liga
Getafe Logo Getafe
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Allan Nyom Allan Nyom
José Bordalás Jiménez José Bordalás Jiménez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier