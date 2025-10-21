Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Real Madrid : la scène de tension entre Mastantuono et Alaba pour un coup-franc

Par André Martins
1 min.
Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp
Getafe 0-1 Real Madrid

Franco Mastantuono et David Alaba ont été les protagonistes d’une courte scène de tension lors d’un coup franc obtenu par le Real Madrid face à Getafe. Le jeune Argentin voulait absolument tirer le coup de pied arrêté, placé légèrement sur la gauche à l’entrée de la surface, une position idéale pour un gaucher. Mais Alaba, plus expérimenté, s’est imposé. Le jeune Argentin a longuement insisté pour frapper, au point qu’Éder Militão a dû intervenir pour le calmer et l’éloigner.

La suite après cette publicité
MT2
Franco Mastantuono enojado, quería cobrar ese tiro libre que cobró David Alaba
Voir sur X

Le défenseur autrichien a fini par tirer, frappant fort mais trop centré, permettant à David Soria de repousser le ballon avec difficulté. Si ce genre de scène est courant sur un terrain de football, la réaction de Mastantuono a particulièrement retenu l’attention. Le jeune joueur n’a pas caché sa frustration de ne pas avoir pu tirer et a exprimé ouvertement son agacement devant les caméras.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Franco Mastantuono
David Alaba

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Franco Mastantuono Franco Mastantuono
David Alaba David Alaba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier