Real Madrid : la scène de tension entre Mastantuono et Alaba pour un coup-franc

Franco Mastantuono et David Alaba ont été les protagonistes d’une courte scène de tension lors d’un coup franc obtenu par le Real Madrid face à Getafe. Le jeune Argentin voulait absolument tirer le coup de pied arrêté, placé légèrement sur la gauche à l’entrée de la surface, une position idéale pour un gaucher. Mais Alaba, plus expérimenté, s’est imposé. Le jeune Argentin a longuement insisté pour frapper, au point qu’Éder Militão a dû intervenir pour le calmer et l’éloigner.

Le défenseur autrichien a fini par tirer, frappant fort mais trop centré, permettant à David Soria de repousser le ballon avec difficulté. Si ce genre de scène est courant sur un terrain de football, la réaction de Mastantuono a particulièrement retenu l’attention. Le jeune joueur n’a pas caché sa frustration de ne pas avoir pu tirer et a exprimé ouvertement son agacement devant les caméras.