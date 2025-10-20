Le onze type de la Coupe du Monde U20 2025

Dans la nuit de ce dimanche à ce lundi, le Maroc a écrit l’histoire en s’imposant 2-0 face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde U20. Un sacre historique pour les jeunes lions de l’Atlas qui auront livré un tournoi de haute volée. Disputée, cette édition 2025 a vu de nombreux joueurs tirer leur épingle du jeu au cours de la compétition. Voici notre onze type de la compétition. Dans les buts, nous avons décidé de valoriser le gardien Santino Barbi (Argentine, 20 ans). Portier de l’équipe B du CA Talleres, il a été brillant tout au long du tournoi et a réalisé 4 clean-sheets en 7 matches. Excellent contre le Mexique et la Colombie en quart de finale et demi-finale, il aura été décisif dans le parcours des jeunes argentins. La compétition de Lisandru Olmeta (France) ou encore de Yanis Benchaouch (Maroc) a été aussi solide.

La suite après cette publicité

En défense, un autre argentin est présent avec Tobias Ramirez (Argentine, 18 ans). Surclassé, le joueur d’Argentinos Juniors est déjà régulièrement utilisé en club et a réalisé un sacré tournoi avec l’Argentine où il a été précieux dans la solidité de son équipe. Toujours dans l’axe de la défense, on retrouve le seul tricolore de notre onze avec Noham Kamara (France, 18 ans). Le joueur du Paris Saint-Germain a été la révélation du tournoi pour les Bleuets vu qu’il était remplaçant lors des deux premiers matches. Aligné ensuite aux côtés d’Elyaz Zidane, il a formé un duo solide avec ce dernier et a permis à la France de rallier le dernier carré du tournoi. Enfin, le trio défensif est complété par Yeimar Mosquera (Colombie, 20 ans). Le jeune défenseur qui est réserviste à Aston Villa a été le patron des jeunes Cafeteros et a été précieux dans la 3e place atteinte par la Colombie au cours de ce tournoi. Les Marocains Ali Maamar, Ismaël Baouf et Smaïl Bakhty n’ont pas démérité également

Le Maroc, l’Argentine et la Colombie ont impressionné

Au milieu du terrain, il y avait de la concurrence. Si le jeune mexicain Gilberto Mora n’est finalement pas dans le onze, on retrouve en revanche Yassine Khalifi (Maroc, 20 ans). Ancien joueur de Lille désormais à Charleroi, il a été l’un des garants de l’équilibre du Maroc qui a été sacré champion du monde. Il a formé un sacré duo avec Naïm Byar qui ne figure pas dans ce onze mais mérite une mention honorable. Pour densifier l’entrejeu, on retrouve Milton Delgado (Argentine, 20 ans). Rampe de lancement des offensives argentines, le natif de Rafael Castillo s’en sort avec deux passes décisives et a été une sentinelle précieuse pour l’Albiceleste. Le milieu de terrain est également composé de Benja Cremaschi (États-Unis, 20 ans). Meilleur buteur de la compétition avec 5 buts et auteur de 2 passes décisives, le joueur prêté par l’Inter Miami à Parme a porté son équipe en bon capitaine. Crevant l’écran, il a permis aux États-Unis d’être l’une des équipes frissons de la compétition.

La suite après cette publicité

Sur les ailes, on aurait pu trouver le Français Lucas Michal qui a marqué 5 buts au cours du tournoi mais nous avons opté pour deux des meilleurs joueurs de la compétition. Sur le flanc droit, on a ainsi privilégié Yassine Gessime (Maroc, 19 ans). Véritable dynamiteur, l’ailier de Dunkerque a réalisé une grosse compétition avec 2 buts et 3 passes décisives. Faisant des ravages dans son couloir, il a été décisif dans le sacre du Maroc. Son pendant gauche est logiquement Othmane Maaama (Maroc, 20 ans). Sacré meilleur joueur de la compétition, l’ancien de Montpellier désormais à Watford a été dans tous les bons coups. Remuant, dribbleur, explosif, il a marqué 1 but et délivré 4 passes décisives au cours de la compétition où il termine meilleur passeur. Devant, on a sélectionné leur coéquipier Yassir Zabiri (Maroc, 20 ans). Auteur de 5 buts au cours de la compétition, le joueur de Famalicao a été inspiré et décisif. C’est d’ailleurs grâce à son doublé en finale que le Maroc a remporté la compétition. Enfin, Neiser Villarreal (Colombie, 20 ans) complète ce onze. Celui qui est surnommé Ney et va quitter Millonarios cet hiver pour rejoindre Cruzeiro vient de marquer 5 buts au cours du tournoi et a été le référent offensif de la belle sensation colombienne. Le jeune argentin Alejo Sarco mérite aussi une mention.