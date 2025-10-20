Menu Rechercher
Commenter 13
Serie A

Le terrible clash entre Igor Tudor et Cesc Fabregas

Par Aurélien Macedo
1 min.
Igor Tudor reste à la Juventus @Maxppp

Ce dimanche, le choc de Serie A de 12h30 opposait la Juventus à Côme. Le club lombard a créé la surprise en s’imposant 2-0 alors que la veille Igor Tudor s’était montré virulent envers l’équipe coachée par Cesc Fabregas : «Côme ? C’est une petite imposture, ils ont beaucoup dépensé et surtout c’est l’entraîneur qui a choisi tous les joueurs qu’il a recrutés.»

La suite après cette publicité

La réponse du coach espagnol est arrivée après la rencontre : «je m’adresse à Monsieur Tudor avec respect, car samedi il m’a appelé entraîneur de Côme. C’est un excellent entraîneur et la Juventus est un grand club. Il a dit que nous étions une imposture et que je prenais tous les joueurs. Peut-être ne lui ont-ils pas bien expliqué toute l’histoire…» Des propos qui ont fait dégoupiller Igor Tudor de nouveau : «je ne sais pas ce qu’a dit Fabregas, il peut dire ce qu’il veut. Ce sont ses trucs et j’aurais mon mot à dire.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Côme
Juventus
Igor Tudor
Cesc Fàbregas

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Côme Logo Côme
Juventus Logo Juventus Turin
Igor Tudor Igor Tudor
Cesc Fàbregas Cesc Fàbregas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier