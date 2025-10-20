Le terrible clash entre Igor Tudor et Cesc Fabregas

Ce dimanche, le choc de Serie A de 12h30 opposait la Juventus à Côme. Le club lombard a créé la surprise en s’imposant 2-0 alors que la veille Igor Tudor s’était montré virulent envers l’équipe coachée par Cesc Fabregas : «Côme ? C’est une petite imposture, ils ont beaucoup dépensé et surtout c’est l’entraîneur qui a choisi tous les joueurs qu’il a recrutés.»

La réponse du coach espagnol est arrivée après la rencontre : «je m’adresse à Monsieur Tudor avec respect, car samedi il m’a appelé entraîneur de Côme. C’est un excellent entraîneur et la Juventus est un grand club. Il a dit que nous étions une imposture et que je prenais tous les joueurs. Peut-être ne lui ont-ils pas bien expliqué toute l’histoire…» Des propos qui ont fait dégoupiller Igor Tudor de nouveau : «je ne sais pas ce qu’a dit Fabregas, il peut dire ce qu’il veut. Ce sont ses trucs et j’aurais mon mot à dire.»