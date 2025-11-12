Serie A
Neymar insulte un journaliste sur les réseaux sociaux
@Maxppp
Ces dernières heures, la presse brésilienne a expliqué que Neymar s’était excusé auprès de son entraîneur Pablo Vojvoda après son comportement lors du match face à Flamengo. La star de Santos avait ainsi multiplié les gestes de colère, jetant des gobelets d’eau en direction du banc de son équipe notamment.
Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 @golsdobrasil1 – 13:38
🚨 Neymar desmente GE: "Mais uma mentira inventada por um jornalista de merda!!!Voir sur X
O camisa 10 do Santos negou ter ligado para o técnico Pablo Vojvoda para se desculpar pelo comportamento no jogo contra o Flamengo, chamando a matéria do GE de mentira.
📸 Reprodução
Mais visiblement, cette information est fausse. Du moins, selon Neymar. Sur Instagram, l’ancien du PSG et du FC Barcelone a tenu à démentir avec un message assez virulent sous un post du média Globo Esporte à ce sujet. « Un nouveau mensonge inventé par un journaliste de merde », s’est ainsi emporté le Ney. Un démenti qui aura au moins le mérite d’être clair…
