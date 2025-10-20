Diego Forlán se blesse sérieusement lors d’un match amateur en Uruguay

Diego Forlán, ancien international uruguayen de 46 ans, a été hospitalisé samedi après un accident survenu lors d’un match amateur avec son équipe d’Old Boys, dans la Ligue universitaire pour les plus de 40 ans, dans son pays natal. Lors de la rencontre contre Old Christians, Forlán s’est gravement blessé en tentant une frappe, terminant avec trois côtes cassées ainsi qu’un petit pneumothorax. Il a été immédiatement pris en charge et restera hospitalisé pendant quelques jours. Malgré cette blessure, son équipe s’est imposée 4-1 et reste en tête de son groupe.

La légende de l’Atlético de Madrid a tenu à dédramatiser la collision, dégageant toute responsabilité de son adversaire. « Je pars, je frappe et je le vois, parce qu’à un moment, quand je le dépasse, je vois que Josema va vers l’intérieur. Là, je repique pour frapper du gauche. Josema sort pour bloquer, je frappe, je saute, et là, soit je le touche, soit il me touche, mais ce n’est la faute de personne, c’est l’action. Il n’a pas eu de responsabilité. Je me suis retrouvé déséquilibré en l’air, je n’ai pas pu mettre la main pour amortir, et je suis tombé comme un sac de pommes de terre », a-t-il expliqué dans des propos relayés par El País Uruguay. Il a ensuite ajouté : « Ma main est restée coincée sous ma poitrine et c’est elle qui m’a fracturé les côtes. Ensuite, je n’arrivais plus à respirer, je ne trouvais pas de position. C’était une douleur constante, qui ne me quittait pas jusqu’à l’hôpital. »