Jürgen Klopp pourrait revenir à Liverpool…

À l’heure où le Liverpool d’Arne Slot vient d’enchaîner un quatrième revers de suite, toutes compétitions confondues, Jürgen Klopp risque de faire parler de lui du côté d’Anfield. Entraîneur des Reds de 2015 à 2024, l’Allemand de 58 ans, devenu conseiller au sein du groupe Red Bull, a signé une drôle de déclaration dans le podcast Diary of a CEO. «J’ai dit que je n’entraînerais jamais une autre équipe en Angleterre. Cela signifie donc que si je revenais en Angleterre, ce serait à Liverpool. Oui, théoriquement, c’est possible», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que son ancien métier ne lui manquait pas pour autant.

«J’ai dit que je n’entraînerais jamais une autre équipe en Angleterre. Cela signifie donc que si je revenais en Angleterre, ce serait à Liverpool. Oui, théoriquement, c’est possible. J’adore ce que je fais actuellement. Le métier d’entraîneur ne me manque pas. Vraiment pas. Je suis entraîneur, mais c’est différent, ce ne sont pas des joueurs. Ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas de rester debout sous la pluie pendant deux heures et demie ou trois heures. Ça ne me manque pas non plus d’aller à des conférences de presse trois fois par semaine. Ça ne me manque pas d’avoir dix ou douze interviews par semaine. Non, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas d’être dans les vestiaires. J’ai entraîné environ 1 080 matchs, donc j’étais très souvent dans les vestiaires. Je ne veux pas mourir dans les vestiaires parce que ça sent mauvais. C’est ce genre de choses. J’ai 58 ans. De votre point de vue, cela peut sembler vieux, mais d’un autre point de vue, ce n’est pas si vieux. Cela signifie que je pourrais prendre une décision dans quelques années. Je ne sais pas. Dois-je prendre une décision aujourd’hui ? Je ne serai plus entraîneur, mais Dieu merci, je n’ai pas à le faire, je peux simplement voir ce que l’avenir me réserve.»