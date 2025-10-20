Encore un nouveau scandale pour le Real Madrid et Vinicius Jr !

Le Real Madrid a eu chaud dimanche soir, dans la banlieue sud de la capitale espagnole. Il a fallu attendre la 80e minute pour que Kylian Mbappé, une fois Getafe réduit à 10, puisse inscrire le seul et unique but de la rencontre. Une victoire 1-0 qui va encore valoir des critiques à l’équipe de Xabi Alonso, dont le plan de jeu reste encore assez flou, avec une équipe à court d’idées lorsqu’elle a le ballon. Mais qui permet aux Merengues de récupérer le fauteuil de leader et de se présenter au Clasico de dimanche prochain en tant que premier du championnat.

La suite après cette publicité

Et même si Getafe a l’habitude d’être un peu moqué et raillé, étant souvent présenté comme un club "ami" du Real Madrid, notamment en raison du fait que son président Angel Torres soit socio madrilène, les Azulones n’étaient pas vraiment dans un mood amical hier après le match. Alors qu’ils ont terminé la rencontre à 9 contre 11 et que Nyom a notamment été expulsé dans les secondes qui ont suivi son entrée en jeu à la 77e minute suite à une petite agression sur Vinicius Jr, on l’avait très mauvaise à Getafe.

L’arbitre et Vinicius Jr en ligne de mire

« Il m’a montré un carton jaune qui conditionne le match, celui de Nyom c’est jaune normalement et toutes les décisions allaient dans le sens du Real Madrid. Les arbitres tombent dans le piège du Real Madrid », a lancé Kiko Femenia après le match. « Il ne voulait pas nous parler ni voir la VAR, c’est assez étrange qu’il ne la regarde même pas », a de son côté lancé Adrian Liso. Pepe Bordalas a aussi exprimé son mécontentement : « nous sommes d’accord pour dire que c’est excessif comme rouge, c’est une faute oui, mais avec un carton jaune, c’était réglé sans aucun problème. Vinicius exagère, se touche le visage et Nyom est expulsé injustement ».

La suite après cette publicité

Et justement, en plus de cette exagération - du point de vue des joueurs de Getafe du moins - l’attitude du Brésilien a encore fait parler. Après l’expulsion de Nyom, l’ancien de Flamengo est allé chambrer Pepe Bordalas, le félicitant ironiquement pour le changement effectué par le coach. « Vinicius n’a pas besoin de venir me féliciter pour le changement, il n’a pas besoin de venir me provoquer », a expliqué le coach. Le numéro 7 du Real Madrid s’est aussi pris la tête à plusieurs reprises avec des adversaires, dont Juan Iglesias. Ce dernier a notamment lancé au Brésilien : « tu vois, c’est pour ça que tout le monde te déteste ». Des scènes devenues habituelles pour Vini…