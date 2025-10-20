Argentine U20 : le message fort de Messi après la défaite face au Maroc

Le Maroc est allé au bout de son excellent parcours en remportant ce dimanche la Coupe du monde U20 au Chili en battant l’Argentine 2-0 en finale. C’est la première fois de son histoire que la sélection marocaine décroche ce titre prestigieux, face à une Albiceleste habituée à briller dans cette compétition. Après la défaite, Lionel Messi, capitaine de la sélection A argentine, a tenu à adresser un message pour soutenir et féliciter ses jeunes compatriotes pour leur performance.

La suite après cette publicité

« Gardez la tête haute, les gars. Vous avez fait un tournoi impressionnant et même si nous voulions tous vous voir remporter la Coupe, nous gardons la joie de tout ce que vous nous avez donné et la fierté de vous avoir vu défendre les couleurs du pays avec votre cœur », a écrit le joueur de l’Inter Miami sur son compte Instagram. Messi a lui-même remporté ce tournoi en 2005 en réalisant un doublé en finale contre le Brésil (2-1). L’Argentine, qui a participé à 18 des 24 éditions du Mondial U20 et reste la nation la plus titrée avec six victoires, n’a toutefois pas remporté le tournoi depuis 2007, lorsque la génération menée par Sergio Agüero avait triomphé au Canada.