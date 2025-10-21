L’OM doit-il foncer sur Endrick ?

L’humiliation de trop. Ce week-end, Endrick n’a pas supporté d’être de nouveau ignoré par Xabi Alonso lors de la rencontre face à Getafe (0-1) et il a clairement exprimé son mécontentement. Un vrai tournant dans l’aventure du Brésilien de 19 ans au Real Madrid, qui s’imbibe d’amertume ces dernières semaines. Alors que le Real Madrid n’était pas contre un prêt dès le mercato estival, le joueur avait refusé cette option, prêt à se battre pour conquérir une place dans la rotation. Mais face à la situation actuelle, avec aucune minute jouée depuis l’arrivée sur le banc de Xabi Alonso, il a changé d’avis, comme l’expliquait El Chiringuito.

Ce mardi, c’est Fabrizio Romano qui en remet une couche, en expliquant que des discussions sont déjà en cours pour le prêt du prometteur attaquant brésilien. La presse brésilienne avait déjà évoqué des contacts avec plusieurs formations, en Espagne, en Angleterre, mais aussi en France, avec le PSG et l’OM. Maintenant que le joueur a ouvert la porte à un départ en prêt, les clubs intéressés vont pouvoir plus facilement exposer leurs arguments. Et l’Olympique de Marseille pourrait bien avoir une carte à jouer.

Une opportunité à saisir ?

Déjà parce que le cas Dani Ceballos cet été a montré que les relations étaient bonnes avec le Real Madrid. C’est l’international espagnol qui a fait capoter le deal au dernier moment, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient tout bouclé sans difficulté avec leurs homologues madrilènes. Cela pourrait servir dans le dossier Endrick. D’un point de vue sportif, l’arrivée du Brésilien aurait paru superflue il y a encore quelques jours, avec la présence d’Aubameyang et de Gouiri, déjà en concurrence, et l’éclosion de Robinio Vaz.

La blessure de Gouiri à l’épaule et sa durée d’indisponibilité changent la donne. Aubameyang va également partir à la CAN et doit être ménagé au regard de ses 36 ans. Robinio Vaz, aussi prometteur soit-il, n’a peut-être pas encore la carrure pour enchaîner les rencontres en pointe durant tout le mois de janvier. Reste l’option Greenwood, qui peut être utilisé dans l’axe, ou, plus improbable, le retour aux affaires de Neal Maupay, mis à l’écart depuis le début de saison.

L’intérêt sportif semble donc bel et bien exister. Mais la direction de l’OM doit-elle foncer sur cette opportunité de marché alors que son entraîneur Roberto De Zerbi a déjà clamé qu’il n’aurait pas besoin du mercato hivernal ? « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio (Vaz, NDLR) est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent », avait-il déclaré après la victoire face au Havre. C’est ce que vient de comprendre Endrick, qui privilégiera certainement cet aspect au moment de choisir son prochain club. Qui sera l’heureux élu ?