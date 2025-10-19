Mercato OM : Roberto De Zerbi a choisi le remplaçant d’Amine Gouiri !

Du côté de Marseille, on se réveille avec le sourire ce dimanche. Grâce au lourd succès de la bande de Roberto De Zerbi face au Havre samedi soir (6-2), l’Olympique de Marseille est leader de la Ligue 1, devançant ainsi le PSG qui avait calé face à Strasbourg vendredi. Et même si Roberto De Zerbi ainsi que les joueurs marseillais ont refusé de parler du titre, la candidature phocéenne semble très sérieuse cette saison…

Le coach italien va cependant devoir composer sans un joueur relativement important ces prochains mois. Déjà blessé à deux reprises à l’épaule cette saison, Amine Gouiri va ainsi être opéré, et l’attaquant de 25 ans va manquer trois mois de compétition au minimum. Il va donc aussi rater la CAN avec la sélection algérienne. Et forcément, une question se pose : comment le remplacer ?

Le pari de la jeunesse

Si l’Olympique de Marseille a la possibilité de faire appel à un joker dès maintenant comme l’a fait l’OL avec Hateboer, ou d’attendre le mois de janvier pour recruter un joueur offensif, Roberto De Zerbi a pris sa décision. « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio (Vaz, NDLR) est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent », a ainsi lancé l’entraîneur italien après la victoire contre les Normands.

Pas de recrue à venir donc, puisque le Transalpin compte sur Robinio Vaz, auteur d’une entrée en jeu particulièrement réussie hier soir, avec un but à la clé. Il affiche déjà une ligne statistique intéressante, avec 2 réalisations et 2 passes décisives en 7 apparitions en Ligue 1, dont une seule titularisation. Joueur particulièrement puissant et rapide, capable de jouer un peu partout sur le front de l’attaque, le minot de 18 ans risque donc d’avoir encore plus d’opportunités de montrer son talent dans les semaines à venir. Pour le plus grand bonheur des fans marseillais !