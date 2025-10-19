OM : la sortie complètement folle de Roberto De Zerbi sur Mason Greenwood

Personne n’avait réussi un tel exploit depuis Jean-Pierre Papin en 1991. Samedi soir, avec son quadruplé lors de la victoire marseillaise contre Le Havre (6-2), l’Anglais a remis tout le monde d’accord et est ainsi devenu le premier joueur marseillais à signer un quadruplé depuis le Ballon d’Or 1991. Une sacrée prestation qui fait monter le total de buts de l’ancien de Manchester United à 6 cette saison, et qui lui permet d’entrer encore un peu plus dans le cœur des fans phocéens.

Et après le match, Roberto De Zerbi s’est offert une sortie médiatique particulièrement remarquée sur son attaquant, allant jusqu’à dire que Greenwood peut devenir un des meilleurs joueurs de la planète. « C’est vrai que Mason peut faire plus, pas seulement au niveau des buts marqués parce que dans ce domaine il n’a pas besoin de faire mieux. C’est déjà un top joueur face au but, mais il peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, car il en a la capacité », a ainsi lancé le tacticien italien face aux journalistes.

Un top mondial ?

« Il peut s’améliorer dans le fait d’aider l’équipe quand elle en a besoin, quand c’est nécessaire. Mais je tiens à protéger Mason des critiques, il a toujours marqué beaucoup de buts et n’a jamais loupé un entraînement. Mais il a encore une marge de progression », a conclu l’entraîneur italien, qui voit donc les choses en très grand pour l’attaquant britannique.

Autant dire que les prochains mois s’annoncent excitants pour Mason Greenwood (24 ans), dans l’attente de voir ce qui se passera avec sa situation internationale, lui qui n’a toujours pas donné son feu vert final à la sélection jamaïcaine. Et nul doute qu’il sera aussi très attendu en Ligue des Champions, lui qui avait déjà rendu des bonnes copies contre le Real Madrid (une passe décisive) et face à l’Ajax (un but). La balle est dans son camp…