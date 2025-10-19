Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Crystal Palace : l’avenir de Marc Guéhi est scellé

Par André Martins
1 min.
Marc Guéhi célébrant le sacre de Crystal Palace au Community Shield @Maxppp

Marc Guéhi va quitter Crystal Palace à la fin de la saison. En fin de contrat en juin 2026, le capitaine des Eagles a informé sa direction qu’il ne souhaitait pas prolonger, comme l’a admis son entraîneur Oliver Glasner en conférence de presse. Le défenseur international anglais pourra même s’engager librement avec un club étranger dès janvier. Cet été déjà, Guéhi avait failli rejoindre Liverpool pour 35 M€, mais le transfert avait été annulé faute de remplaçant trouvé à temps.

La suite après cette publicité

« Je pense que Marc nous a déjà dit qu’il ne signera pas de nouveau contrat, donc il partira l’année prochaine », a expliqué Glasner. « Le club voulait qu’il reste. Ils lui ont proposé un nouveau contrat. Mais il a dit : "Non, je veux faire autre chose." Et c’est normal. Maintenant, la question pour nous, c’est : comment gérer cette situation ? Quelle est la meilleure façon d’aborder cette prochaine étape ? Tout dépend de notre manière de communiquer. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Marc Guéhi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Marc Guéhi Marc Guéhi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier