Premier League

PL : un Arsenal ennuyant fait le job à Fulham

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Leandro Trossard @Maxppp
Fulham 0-1 Arsenal

La couverture et l’oreiller étaient obligatoires ce samedi soir du côté de Craven Cottage pour la rencontre entre Arsenal et Fulham. Car pour regarder ce match, il ne fallait pas être allergique à l’ennui tant les deux équipes ont livré une prestation insipide. Malgré tout, ce sont les Gunners qui se sont imposés dans ce match. Après avoir dominé les 90 minutes de manière stérile, les hommes de Mikel Arteta ont tout de même trouvé la faille.

Fulham 0 Arsenal 1 58' L. Trossard terminé Logo Canal + Foot

Sur un corner bien tiré par Saka et dévié par Gabriel, c’est Leandro Trossard qui a jailli pour inscrire l’unique but de la rencontre. Le seul éclat dans une rencontre assez monotone. Mais l’essentiel est là pour Arsenal. Sans montrer grand-chose offensivement, les Gunners prennent les trois points et confortent leur première place du classement devant City et Liverpool, qui a un match en moins.

Pub. le - MAJ le
