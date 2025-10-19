OM : les morts forts de Mason Greenwood sur Robinio Vaz

Homme du match incontesté face au Havre grâce à son quadruplé, lors d’une victoire écrasante à domicile (6-2), Mason Greenwood n’a pas manqué de féliciter le jeune attaquant Robinio Vaz, auteur du cinquième but marseillais.

« C’est un super bon mec, il met une bonne ambiance. Il est incroyable, match après match il devient meilleur ! », a déclaré l’ancien de Manchester United au micro de Ligue 1+ sur son coéquipier de 18 ans, arrivé cet été en provenance de l’académie de Sochaux. Ce dernier compte déjà deux buts et deux passes décisives en sept matchs, pour seulement 120 minutes disputées.