OM : Amine Gouiri va être opéré et devrait rater la CAN avec l’Algérie
Voilà une nouvelle qui risque de faire beaucoup de mal aux supporters de l’Algérie. Blessé à deux reprises à l’épaule cette saison, une fois avec l’OM, l’autre avec les Fennecs il y a quelques jours face à l’Ouganda, Amine Gouiri était à la croisée des chemins. Tiraillé entre la volonté de mettre fin à ce problème récurrent quitte à rater la CAN ou y renoncer pour disputer la compétition avec l’Algérie, l’attaquant de 25 ans a tranché ce samedi.
Dans un communiqué paru il y a quelques minutes, l’OM explique que le joueur va se faire opérer et devrait être absent trois mois : «cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois.» Les chances de voir Amine Gouiri au Maroc pour disputer la CAN avec l’Algérie s’amenuisent donc drastiquement et peuvent même être considérées comme presque inexistantes.
