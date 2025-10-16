Algérie : la blessure d’Amine Gouiri met l’OM en état d’alerte !

« Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête. Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave. » Voici ce que déclarait Vladimir Petkovic, quelques minutes après la grave blessure d’Amine Gouiri, victime d’un gros tampon du portier adverse, Salim Magoola lors de la victoire de l’Algérie face à l’Ouganda, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026.

Touché à l’épaule et sorti sur civière, l’attaquant algérien de 25 ans suscite d’ailleurs l’inquiétude de l’Olympique de Marseille. Le buteur des Fennecs portait une attelle de soutien ce mercredi et un point médical sera effectué, ce jour, par le club phocéen. Si les plus optimistes rappellent que sa présence face au Havre lors de la 8e journée de Ligue 1 n’est, pour l’heure, pas remise en cause, les doutes subsistent toutefois au sujet du numéro 9 marseillais.

Une opération à venir pour Gouiri ?

Déjà touché à l’épaule contre Lorient en championnat après un énorme contact avec Bamo Meïté, celui qui a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive depuis le début de la saison pourrait, en effet, craindre une rechute dans les jours à venir. Dans cette optique, les hautes sphères marseillaises ne souhaitent prendre aucun risque et comptent bien savoir si ces deux violents chocs ont mis l’accent sur une fragilité, ou non, de Gouiri à ce niveau-là.

Une chose est sûre, l’OM se veut, à l’heure où nous écrivons ces lignes, très prudent, et une éventuelle opération n’est pas non plus à exclure. Une possible issue qui représenterait dès lors un terrible coup dur pour le natif de Bourgoin-Jallieu, alors que Pierre-Emerick Aubameyang continue, lui, de briller sous le maillot phocéen et que Robinio Vaz confirme, week-end après week-end, tous les espoirs placés en lui. Reste désormais à attendre les résultats des prochains examens effectués…