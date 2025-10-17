Barça : Lamine Yamal ne signera plus d’autographes !

Dans le monde du football, l’argent est roi. Souvent au détriment des fans. Mundo Deportivo nous apprend qu’il faudra désormais payer pour avoir un autographe de Lamine Yamal. En effet, la star du FC Barcelone ne signera plus les maillots, ni rien d’autre à ses fans, notamment à la sortie du centre d’entraînement.

La suite après cette publicité

Pour expliquer ce choix, le journal catalan explique que Lamine Yamal va passer un contrat avec une société qui va commercialiser toute une série d’articles signés par l’Espagnol. Vous l’aurez compris, il a donc été demandé au joueur de ne plus donner d’autographe gratuit. Lamine Yamal l’a expliqué à son club qui lui a donné son feu vert.