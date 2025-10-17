Menu Rechercher
Commenter 31
Liga

Barça : Lamine Yamal ne signera plus d’autographes !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal en échec face au PSG @Maxppp

Dans le monde du football, l’argent est roi. Souvent au détriment des fans. Mundo Deportivo nous apprend qu’il faudra désormais payer pour avoir un autographe de Lamine Yamal. En effet, la star du FC Barcelone ne signera plus les maillots, ni rien d’autre à ses fans, notamment à la sortie du centre d’entraînement.

La suite après cette publicité

Pour expliquer ce choix, le journal catalan explique que Lamine Yamal va passer un contrat avec une société qui va commercialiser toute une série d’articles signés par l’Espagnol. Vous l’aurez compris, il a donc été demandé au joueur de ne plus donner d’autographe gratuit. Lamine Yamal l’a expliqué à son club qui lui a donné son feu vert.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier