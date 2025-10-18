Liga : Thiago Almada sauve l’Atlético face à Osasuna

Ce samedi soir, l’Atlético de Madrid recevait Osasuna pour le compte de la 9e journée de Liga. Les coéquipiers d’Antoine Griezmann devaient impérativement s’imposer pour ne pas s’éloigner des premières places. Surtout avec un Real Madrid et un FC Barcelone qui enchaînent les victoires.

Et dans une rencontre assez compliquée, les Colchoneros ont fini par prendre les trois points grâce à une réalisation de l’ancien Lyonnais Thiago Almada. Avec ce succès, l’Atlético remonte à la 4e place du classement de la Liga. L’essentiel est assuré.