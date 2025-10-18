Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Thiago Almada sauve l’Atlético face à Osasuna

Par Hanif Ben Berkane
Thiago Almada contre l'Espanyol @Maxppp
Atlético 1-0 Osasuna

Ce samedi soir, l’Atlético de Madrid recevait Osasuna pour le compte de la 9e journée de Liga. Les coéquipiers d’Antoine Griezmann devaient impérativement s’imposer pour ne pas s’éloigner des premières places. Surtout avec un Real Madrid et un FC Barcelone qui enchaînent les victoires.

La suite après cette publicité

Et dans une rencontre assez compliquée, les Colchoneros ont fini par prendre les trois points grâce à une réalisation de l’ancien Lyonnais Thiago Almada. Avec ce succès, l’Atlético remonte à la 4e place du classement de la Liga. L’essentiel est assuré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier