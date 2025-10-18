Barça : le superbe bijou de Pedri face à Gérone

Barcelone n’a pas tardé à imposer son rythme cet après-midi face à Gérone. Dès la 13e minute, le prodige Pedri, positionné dans un milieu à trois aux côtés de Frenkie de Jong et Casado, a ouvert le score d’une superbe action individuelle. Servi à l’entrée de la surface, le milieu espagnol de 22 ans a éliminé son vis-à-vis d’un contrôle orienté avant de se positionner face au but. D’un tir du gauche précis et instinctif, il a trouvé l’intérieur du poteau de Gazzaniga, impuissant sur sa ligne.

Ce but vient récompenser une entame totalement maîtrisée par les hommes d’Hansi Flick, dominateurs dans la possession comme dans l’intensité. Fidèle à son football, Pedri a confirmé qu’il restait l’un des éléments les plus décisifs du Barça. Une ouverture du score qui illustre parfaitement la supériorité catalane dans ce début de derby, où Gérone peine pour l’instant à exister.