Match Barcelone - Girona en direct commenté
9e journée de Liga - samedi 18 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Girona (Liga, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Liga entre Barcelone et Girona. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Girona.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Barcelone et Girona ?
Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Girona en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 3.
- Où voir le match Barcelone Girona en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Girona ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : W. Szczęsny, Baldé, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Marc Casadó, F. de Jong, Pedri, M. Rashford, Toni Fernández, Lamine Yamal.
Girona : de son côté, l'équipe dirigée par Míchel évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : P. Gazzaniga, Álex Moreno, D. Blind, Vitor Reis, Hugo Rincón, Joel Roca, A. Witsel, Arnau Martínez, Bryan Gil, V. Vanat, Portu.
- Qui arbitre le match Barcelone Girona ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Girona ?
Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Girona ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2025, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Pedri 13', R. Araujo 90+3'.
- Qui a marqué le but pour Girona ?
Un seul but a été inscrit pour Girona par A. Witsel 20'.