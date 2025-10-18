Menu Rechercher
2 - 1
terminé
Liga 2025/2026 9e journée
Barcelone
2 - 1
MT : 1-1
terminé
Girona
Temps forts
90+3'
2 - 1
R. Araujo
mi-temps
1 - 1
20'
1 - 1
A. Witsel
13'
1 - 0
Pedri

Notes des joueurs

#1 Logo Girona C. Stuani 9.0 #2 Logo Girona V. Tsygankov 9.0 #3 Logo Girona L. Kourouma 8.0 Voir le classement complet
#1 Logo Girona P. Gazzaniga 8.0 #2 Logo Barcelone Pedri 8.0 #3 Logo Barcelone F. de Jong 7.9 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Barcelone 22 19 Girona 6
Possession 68% Barcelone Girona
Tirs 27 18 7 9 4 11
Grosses occasions créées 50% Barcelone 2 Girona 2
Compositions Barcelone 4-3-3 Girona 4-4-2

Qui est l'homme du match Barcelone - Gérone ?
- Fin dans 2h
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Girona Álex Moreno 1 #2 Logo Barcelone Roony Bardghji 1 #3 Logo Girona Vitor Reis 1
Tirs (%)
#1 Logo Girona Axel Witsel 1/2 50% #2 Logo Barcelone Pedri 1/2 50% #3 Logo Barcelone Frenkie de Jong 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #2 Logo Barcelone Fermín 2
Fautes subies
#1 Logo Girona Hugo Rincón Lumbreras 3 #2 Logo Girona Vitor Reis 2 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 107
Tirs (%)
#1 Logo Girona Bryan Gil 0/2 0% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/6 17%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Girona Axel Witsel 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Girona Vitor Reis 6/6 100% #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 4/6 67% #3 Logo Girona Hugo Rincón Lumbreras 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Marc Casadó 2 #2 Logo Barcelone Eric García 2 #3 Logo Girona Arnau Martínez 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Girona Vitor Reis 3/3 100% #2 Logo Girona Cristhian Stuani 2/2 100% #3 Logo Girona Portu 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Girona Álex Moreno 0/6 0% #2 Logo Girona Vladyslav Vanat 0/6 0% #3 Logo Girona Bryan Gil 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Girona Vladyslav Vanat 0/3 0% #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 0/2 0% #3 Logo Barcelone Fermín 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Alejandro Baldé 48/48 100% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 99/101 98% #3 Logo Barcelone Eric García 84/88 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 31 #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 25 #3 Logo Barcelone Eric García 25

Classement buteurs

#6 Logo Barcelone Ferran Torres 4 #6 Logo Barcelone Robert Lewandowski 4 #13 Logo Barcelone Raphinha 3 #22 Logo Barcelone Ronald Araújo 2 #22 Logo Girona Vladyslav Vanat 2 #22 Logo Barcelone Pedri 2 #22 Logo Barcelone Lamine Yamal 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
D
D
V
V
V
V
N
N
D
N
Rencontres précédentes
69% 9 Victoires 15% 2 Nuls 15% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Joan García Joan García Blessure au genou Ferran Torres Ferran Torres Ischio-jambiers Ferran Torres Ferran Torres Ischio-jambiers Robert Lewandowski Robert Lewandowski Ischio-jambiers Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Dani Olmo Dani Olmo Blessure au mollet Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Jhon Solís Jhon Solís Blessure à la cuisse Jhon Solís Jhon Solís Blessure à la cuisse Viktor Tsygankov Viktor Tsygankov Inconnu Viktor Tsygankov Viktor Tsygankov Blessure à la cuisse Alejandro Francés Alejandro Francés Blessure à la cheville Portu Portu Virus Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Inconnu Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Blessure au mollet Juan Carlos Juan Carlos Blessure au genou Álex Moreno Álex Moreno Coup David López David López Ischio-jambiers Donny van de Beek Donny van de Beek Virus Donny van de Beek Donny van de Beek Rupture du tendon d'Achille Donny van de Beek Donny van de Beek Blessure au pied Abel Ruiz Abel Ruiz Blessure à l'aine Iván Martín Iván Martín Carton rouge Alejandro Francés Alejandro Francés Carton rouge

Match Barcelone - Girona en direct commenté

9e journée de Liga - samedi 18 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Girona (Liga, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Liga entre Barcelone et Girona. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Girona.

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
Javier Martínez Nicolás arbitre assistant
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov quatrième arbitre
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona
Estadi Olímpic Lluís Companys
  • Année de construction : 1929
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55926
  • Affluence moyenne : 31155
  • Affluence maximum : 50319
  • Affluence minimum : 2852
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 18 octobre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion beIN SPORTS 3
Affluence 43172
Code BAR-GIR
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Girona
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Barcelone et Girona ?

Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Girona en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 3.

Où voir le match Barcelone Girona en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Girona ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : W. Szczęsny, Baldé, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Marc Casadó, F. de Jong, Pedri, M. Rashford, Toni Fernández, Lamine Yamal.

Girona : de son côté, l'équipe dirigée par Míchel évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : P. Gazzaniga, Álex Moreno, D. Blind, Vitor Reis, Hugo Rincón, Joel Roca, A. Witsel, Arnau Martínez, Bryan Gil, V. Vanat, Portu.

Qui arbitre le match Barcelone Girona ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Girona ?

Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Girona ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2025, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Pedri 13', R. Araujo 90+3'.

Qui a marqué le but pour Girona ?

Un seul but a été inscrit pour Girona par A. Witsel 20'.

