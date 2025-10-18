Barcelone - Girona : les compositions sont là !

La mauvaise passe barcelonaise va-t-elle reprendre ? Les Blaugranas restent sur 2 défaites, face à un PSG remanié en Ligue des champions (1-2) et surtout contre Séville, large vainqueur 4-1 avant la trêve internationale. Repassés deuxièmes derrière le rival madrilène, ils ont l’occasion de prendre provisoirement la tête cet après-midi. Barcelone affronte Gérone à 16h15, un club engoncé dans la course au maintien à la 17e place.

Pour ce match, Flick surprend en alignant le jeune Toni Fernandez, 17 ans, qui va connaître ses premières minutes cette saison. Il sera épaulé par Lamine Yamal et Rashford. Au milieu, Pedri, de Jong et Casado sont associés. Koundé et Balde protègent les couloirs, la charnière Cubarsi-Garcia est devant le but de Szczesny. Côté Gérone, les vétérans Blind et Witsel sont dans le 11.

Les compositions

Barcelone : Szczesny - Koundé, Garcia, Cubarsi, Balde - Pedri, de Jong (cap.), Casado - Lamine Yamal, Fernandez, Rashford

Gérone : Gazzaniga - Rincon, Vitor Reis, Blind, Moreno - Gil, Martinez (cap.), Witsel, Roca - Portu, Vanat