FC Barcelone : les lourdes accusations de Joan Laporta contre l’arbitrage espagnol

Présent ce dimanche lors de l’Assemblée des délégués du FC Barcelone, Joan Laporta et l’ensemble des dirigeants du club catalan ont fait le bilan de la dernière année comptable. Mais parmi tous les sujets évoqués, Joan Laporta s’est fait remarquer en poussant un véritable coup de gueule contre l’arbitrage après l’expulsion de Hansi Flick face à Gérone (2-1). L’Allemand avait été expulsé par l’arbitre de la rencontre, Jesus Gil Manzano, après avoir écopé de deux cartons jaunes.

La suite après cette publicité

Une expulsion remarquée, avant que le coach catalan ne célèbre la victoire en faisant plusieurs bras d’honneur «dirigés envers personne», d’après lui. Une situation qui a fait débat, alors que le président du Barça est monté au créneau pour défendre l’expulsion de son entraîneur, malgré le geste polémique. Joan Laporta a estimé que la décision du corps arbitral «ressemblait beaucoup à l’influence d’une main blanche», une expression à peine voilée visant une influence pro-Real Madrid du corps arbitral.

La suite après cette publicité

La diatribe de Joan Laporta envers Jesús Gil Manzano

Le dirigeant blaugrana a rappelé que le club avait déposé un recours pour tenter d’annuler la sanction de Flick, même s’il a reconnu que la tâche s’annonçait compliquée. ««Je lui ai dit que nous étions avec lui, que nous ferions appel, mais je pense que ce sera très difficile»», a-t-il assuré, avant de s’en prendre sérieusement à Jesús Gil Manzano. «Je n’ai pas aimé son attitude. Cet homme a expulsé pratiquement tous nos meilleurs joueurs. Il a un curriculum avec nous qui… enfin, bref. Quand il arbitre, tout le monde est sur ses gardes», a lâché le président catalan.

«On fait toujours l’effort de croire qu’il ne se passera rien, mais il se passe toujours quelque chose. Et, par hasard, cela tombe juste avant un match où nous allons jouer la tête du championnat. Franchement, je pense qu’il y a eu un excès de zèle de la part de l’arbitre», a terminé Joan Laporta. Une sortie très forte que vont devoir essuyer les arbitres espagnols, qui étaient déjà plus que décriés par le Real Madrid l’an dernier. Maintenant, c’est donc l’autre cador espagnol qui en remet une couche pour cette saison.