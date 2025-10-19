FC Barcelone : ce que risque Hansi Flick après son bras d’honneur remarqué

C’est l’image du week-end en Espagne, pour l’instant du moins. Alors que Ronald Araujo offrait la victoire au FC Barcelone face à Girona (2-1) dans les tous derniers instants du match, Hansi Flick a célébré en faisant plusieurs bras d’honneur. A qui étaient-ils destinés ? L’Allemand s’est exprimé après le match. « C’était ma manière de célébrer la victoire, ce n’était dirigé envers personne », a indiqué le coach en conférence de presse.

Sachant qu’en plus de ça, il avait déjà été expulsé par l’arbitre de la rencontre Jesus Gil Manzano, ayant écopé de deux cartons jaunes avant ce but du défenseur uruguayen. Forcément, une question se pose : que risque vraiment le coach allemand suite à son geste pour le moins grossier ? Les premiers éléments de réponse sont plutôt rassurants pour lui et le FC Barcelone.

La Fédération peut sévir

Effectivement, l’arbitre n’a pas fait mention du geste du coach allemand dans son compte rendu du match. Officiellement, c’est donc plus ou moins comme s’il ne s’était pas produit. L’ancien du Bayern et de la sélection allemande échappe ainsi à une possible sanction qui pouvait s’élever à 5 matchs ou plus. Il n’écopera a priori que d’un match, qui n’est pas lié à son bras d’honneur mais à son carton rouge. Il manquera donc tout de même le Clasico, mais sera de retour pour la suite de la Liga.

Toujours est-il que le Comité de Compétition de la Fédération Espagnole pourrait décider d’intervenir de façon exceptionnelle, et ce même si l’arbitre de la rencontre n’a pas évoqué le geste de Flick dans son rapport. C’est ce qu’indique Marca, même si ce n’est pas l’hypothèse la plus probable pour le moment. Tout indique qu’Hansi Flick devrait donc s’en sortir sans trop de soucis…