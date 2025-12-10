FC Barcelone : Jules Koundé fait taire tout le monde !

Si le FC Barcelone devait faire son propre Mont Rushmore pour rendre hommage aux joueurs qui ont marqué la belle saison 2024/2025, on aurait évidemment Raphinha ou Lamine Yamal, mais nul doute que le visage de Jules Koundé ne serait pas très loin. Le Français a réalisé un superbe exercice, et il est sur la photo des plus gros succès de la saison, comme son but dans la prolongation de la finale de Copa del Rey face au Real Madrid, offrant le titre aux siens. Dans le volet défensif, il a été excellent, s’adaptant parfaitement à cette ligne haute demandée par Hansi Flick et apportant beaucoup devant. Clairement, il faisait partie des références mondiales à ce poste de latéral droit lui qui, rappelons-le, est défenseur central à la base. Une aubaine pour Hansi Flick, particulièrement fan du joueur. De son profil et de ses qualités, forcément, mais aussi de son état d’esprit et de son professionnalisme.

Cette saison, le constat est cependant moins reluisant, pour la défense du FC Barcelone comme pour le défenseur tricolore. Koundé est ainsi régulièrement pointé du doigt comme un des principaux responsables des soucis de l’arrière-garde blaugrana, et est peut-être le joueur dont le niveau a le plus baissé par rapport à la saison précédente. Forcément, plus on est haut et plus longue et dure est la chute, et Koundé souffre aussi des problèmes collectifs de l’équipe et des faiblesses de certains partenaires. Pointé du doigt par l’opinion publique barcelonaise, l’ancien Sévillan a cependant vécu une superbe soirée, hier, avec un doublé contre l’Eintracht Francfort pour offrir la victoire au Barça (2-1). Deux buts décisifs, puisqu’ils ont permis aux siens de renverser la vapeur, alors que les troupes de Flick étaient menées 1-0 et peinaient face à des Allemands bien organisés et regroupés.

Le premier doublé de sa carrière

D’abord, il a placé un superbe coup de casque sur un centre bien senti de Marcus Rashford, arrivant lancé dans la surface pour surprendre la défense allemande (50e). Puis, au second poteau sur un centre de Lamine Yamal, il a sauté au-dessus de son vis-à-vis pour expédier le ballon au fond, de la tête là aussi (53e). Un doublé coup sur coup qui a sorti le Barça d’une situation très compliquée. « Quand tu joues une ligne de 5, il faut attaquer les espaces pour les organiser, à l’intérieur ou à l’extérieur, c’était mon travail. Quand j’ai vu Marcus, je savais qu’il aime mettre ce genre de ballon, il me met un bon centre et je termine bien. Le deuxième but, j’essaye de mettre le ballon devant la surface, et avec l’effet ça va au fond, j’ai été un peu surpris mais parfois il faut de la chance aussi pour marquer (rires) », a-t-il confié, ajoutant être très heureux, après celui qui a été son meilleur match de la saison.

Un doublé - mais aussi une belle prestation défensive globale, avec de nombreux duels gagnés - qui permet au FC Barcelone de gagner, mais qui surtout au joueur de taper un coup de poing sur la table. Alors que les principaux artisans du sacre de l’an dernier commencent à retrouver leur rythme de croisière, alors que d’autres comme Eric Garcia ou Gerard Martin s’affirment, Koundé devait lui aussi montrer qu’il est là, et qu’il reste un joueur majeur du Barça. Sport évoque déjà une « rédemption » du joueur formé à Bordeaux, qui a sans surprise été élu MVP du match par l’UEFA. Il fait bien sûr la une de tous les médias espagnols et a aussi été encensé par Pedri : « c’est un gars qui bosse beaucoup, il mérite. Et ça va lui faire du bien pour continuer comme ça. Mais je ne suis pas sûr qu’il fasse exprès sur le deuxième but (rires) ». Cubarsi a de son côté expliqué que l’équipe « était contente pour Koundé », preuve que le Français est très apprécié en interne. Mais Koundé plus que quiconque le sait, c’est sur la durée qu’il faudra prouver…