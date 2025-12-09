Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal n’a pas aimé être remplacé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal lors du nul du Barça à Bruges @Maxppp

Remplacé en deuxième période lors du match entre le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort (2-1), Lamine Yamal a un peu rouspété lorsqu’il a quitté la pelouse. Rien d’inhabituel pour un joueur de foot, d’autant plus qu’il a été assez mesuré et n’a même pas eu de geste d’humeur, mais tout ce que fait le petit prodige catalan est examiné de très près, et ce n’est pas passé inaperçu auprès des journalistes, ni sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité
DAZN Fútbol
La reacción de Lamine Yamal tras su cambio 👀

#UCLxDAZN
Voir sur X

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Flick a expliqué son choix de le sortir. « Lamine était un peu déçu lors de son remplacement, mais il avait un jaune et il avait besoin de se reposer », a justifié l’Allemand, confirmant donc que le numéro 10 blaugrana était un peu agacé d’être sorti.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Lamine Yamal
Hansi Flick

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier