Barça : Lamine Yamal n’a pas aimé être remplacé

Remplacé en deuxième période lors du match entre le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort (2-1), Lamine Yamal a un peu rouspété lorsqu’il a quitté la pelouse. Rien d’inhabituel pour un joueur de foot, d’autant plus qu’il a été assez mesuré et n’a même pas eu de geste d’humeur, mais tout ce que fait le petit prodige catalan est examiné de très près, et ce n’est pas passé inaperçu auprès des journalistes, ni sur les réseaux sociaux.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Flick a expliqué son choix de le sortir. « Lamine était un peu déçu lors de son remplacement, mais il avait un jaune et il avait besoin de se reposer », a justifié l’Allemand, confirmant donc que le numéro 10 blaugrana était un peu agacé d’être sorti.