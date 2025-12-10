Le Torino vire son directeur sportif à la surprise générale

Malgré un mercato lucratif et l’arrivée de Marco Baroni sur le banc, le Torino n’y arrive toujours et pointe actuellement la 16e place de Serie A. A quelques semaines du mercato, la direction a décidé de renvoyer son directeur sportif Davide Vagnati : «le Torino FC annonce le licenciement, avec effet immédiat, de Davide Vagnati de ses fonctions de directeur sportif et de responsable technique du club. Le Torino FC remercie M. Vagnati pour son travail et son dévouement au cours des six dernières années et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière».

Dans la suite du communiqué, les Granata ont annoncé le retour au turbin de Gianluca Petrachi, ancien DS du Torino qui avait construit l’équipe de la dernière épopée européenne en 2019 et responsable des recrues phares telles que Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Ciro Immobile, Salvatore Sirigu, Nicolas Nkoulou, Andrea Belotti : «La direction technico-sportive a de nouveau été confiée à Gianluca Petrachi, ancien directeur sportif du Torino, poste qu’il a occupé de 2010 à 2019. Tout le club souhaite la bienvenue à Gianluca Petrachi : bienvenue à Turin, Forza Toro !».