Serie A
Serie A : grosse opération du Torino face à la Cremonese
Mal en point au classement avant le coup d’envoi de cette 15e journée de Serie A avec une inquiétante 17e place, le Torino réalise la très bonne affaire en s’imposant à domicile 1-0 sur la Cremonese. Les hommes de Marco Baroni en profitent pour faire un bond de 5 rangs au classement pour être 12es.
Global
46
Possession
54
44
Duels gagnés
56
79
Passes réussies
80
Les voilà à trois places et trois longueurs leur victime du jour. Le seul but de la rencontre a été l’œuvre de Vlasic peu avant la demi-heure de jeu (27e). Après 6 matchs sans victoire de suite, les Granata retrouvent enfin le sourire et la confiance.
