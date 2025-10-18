Matvey Safonov envisage de quitter le PSG !

Cet été, le Paris Saint-Germain a tenté un coup astucieux. Malgré la campagne XXL de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions, le club de la capitale a décidé de se séparer du gardien italien. Un choix qui en a surpris plus d’un mais qui s’explique par la situation contractuelle complexe du portier qui, à un an de la fin de son contrat, refusait de négocier un nouveau contrat au rabais. Dès lors, la formation parisienne a décidé de miser sur un gardien qui avait le vent en poupe en Ligue 1 : Lucas Chevalier.

La suite après cette publicité

Auteur d’une superbe saison avec le LOSC et des prestations remarquables en Ligue des Champions, le gardien de 23 ans n’a pas hésité et a sauté sur l’occasion en rejoignant le champion d’Europe pour prendre la suite de l’Italien. Pour autant, les premières prestations du Français lui ont déjà valu quelques critiques et la situation avec Matvey Safonov crispe. Doublure de Chevalier après avoir été celle de Donnarumma, le gardien russe pourrait estimer qu’il peut faire de meilleures prestations que le natif de Calais depuis le début de saison.

La suite après cette publicité

Matvey Safonov pourrait quitter le PSG

Alors qu’il avait affirmé qu’il venait à Paris pour être titulaire, l’ancien portier de Krasnodar n’a jamais caché ses grandes ambitions sur les bords de la Seine. Forcément, suite aux performances moins reluisantes du nouveau gardien, Safonov aspire à inverser la vapeur ou, à minima, d’avoir un rôle de numéro un bis avec Chevalier. Pour autant, le gardien de 26 ans n’a pas disputé le moindre match depuis le début de saison. Une situation qui a le don d’irriter ce dernier.

Ce samedi, L’Equipe va même plus loin et affirme que Safonov commence à s’impatienter et qu’un départ imminent n’est plus à exclure. En Russie, le numéro 39 du PSG a expliqué à Sport-Express qu’il était mécontent de sa situation actuelle à Paris : «mon avenir devra attendre l’ouverture du mercato. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à redresser la barre. Je veux prouver que je mérite de jouer ; le manque de temps ne me satisfait pas. […] Toute offre doit être étudiée, donc tout dépend de la situation au moment du mercato.» Des intérêts de Russie pourraient s’articuler autour d’un prêt cet hiver.