Le retourné dingue de Witsel contre le Barça

Par Hanif Ben Berkane
Axel Witsel @Maxppp

Ce samedi, le FC Barcelone affronte Girona pour le compte de la 9e journée de Liga. Et les hommes d’Hansi Flick pensaient avoir fait le plus dur dans ce match en ouvrant le score par l’intermédiaire de Pedri après un joli numéro collectif. C’était sans compter sur la réaction d’une vieille tête du foot européen : Axel Witsel.

L’ex-international belge a réussi à égaliser d’un sublime retourné qui n’a laissé aucune chance au portier barcelonais. De quoi remettre les deux équipes à égalité dans cette rencontre et relancer complètement la partie puisque depuis, le Barça concède pas mal d’occasions.

