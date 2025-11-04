Raphinha ne digère pas sa défaite au Ballon d’Or

Un peu plus d’un mois après le Ballon d’Or, Raphinha ne décolère pas. Dans une interview pour GQ España, l’international brésilien est revenu sur sa cinquième place au classement final du BO. Une injustice pour lui après sa saison 2024-2025 exceptionnelle (57 matchs, 34 buts et 22 passes décisives).

« Oui, ça a été une déception personnelle. Quand on se donne autant, qu’on travaille chaque jour et qu’on a le sentiment d’avoir fait une saison incroyable, on s’attend naturellement à figurer parmi les meilleurs, a-t-il indiqué à GQ Espana. Terminer cinquième a bien sûr été un honneur, mais j’avais des attentes plus élevées. En même temps, cela m’a appris l’humilité et m’a permis de relativiser. Le Ballon d’Or est un prix individuel, mais le football est un sport collectif. Quand je regarde tout ce que j’ai accompli avec Barcelone et le Brésil, je réalise à quel point je dois être reconnaissant. Cela me motive à continuer à travailler dur, à continuer à progresser, et j’espère avoir une autre occasion de me battre pour atteindre le sommet à l’avenir. »