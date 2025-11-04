Barça : Andrés Iniesta défend Lamine Yamal face aux critiques

Andrés Iniesta a abordé le début de saison compliqué du FC Barcelone, marqué par la défaite lors du Clasico, un retard de cinq points sur le leader et plusieurs joueurs clés blessés ou touchés, dans un entretien accordé à Movistar. Si l’ex-international espagnol n’a pas semblé particulièrement inquiet par la situation actuelle de l’équipe, il en a aussi profité pour soutenir Lamine Yamal, critiqué ces dernières semaines pour son comportement en dehors du terrain.

« C’est un processus de vie. Il a 18 ans, il doit continuer à s’améliorer et à apprendre. À partir de là, il continuera à grandir. Quand on est autant sous les projecteurs, chaque chose, chaque détail… on a toujours tendance à critiquer. C’est quelque chose de très beau et très spécial de voir Lamine chaque semaine et de voir ce qu’il accomplit », a-t-il déclaré. Des propos qui corroborent les déclarations d’Alejandro Baldé sur son coéquipier.